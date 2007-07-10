Tipps & Tricks
In Excel-Makro Spaltenbuchstabe in Spaltennummer umwandeln
Am Anfang ihres Makros haben Sie die Variablen für die abzufragenden Spalten als "Byte" deklariert (Beispiel: Dim SpalteQ as Byte). Dieser Datentyp kann nur Ganz-Zahlen von 0 bis 255 speichern.
Sie möchten nun aber, dass der Benutzer einen Buchstaben eingeben kann. Buchstaben und Zeichenfolgen sind dem Datentyp "String" zuzuordnen. Das heisst, Sie deklarieren als erstes für jede abzufragende Spalte zusätzlich eine Variable als "String" (Beispiel: Dim SpQ as String).
Nun passen Sie jede Inputbox an, welche eine Spalte abfragt. Ersetzen Sie die bisherigen Variablen (SpalteQ) die Sie vom Benutzer füllen lassen durch die neue, als String deklarierte Variable (SpQ). Am Ende dieses Code-Schnipsels wandeln Sie jetzt den so erhaltenen Spaltenbuchstaben in die entsprechende Spalten-Nummer um mit der Zeile:
"SpalteQ = Columns(SpQ).Column"
Um in unserem Beispiel die Umwandlung zu testen, wurde die anhand des Buchstabens ermittelte Spaltenzahl in einer Message-Box ausgegeben:
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MAKRO ZUM KOPIEREN:
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Sub SpaltenBuchstabe()
Dim SpQ As String
Dim SpalteQ As Byte
'Spaltenbuchstabe abfragen
SpQ = InputBox( _
"In welcher Spalte steht gesuchte Wert?:", _
"Spalte", "U")
'Spaltenbuchstabe in Spaltennummer umwandeln
SpalteQ = Columns(SpQ).Column
'Spaltennummer in Message-Box ausgeben
'MsgBox SpalteQ
End Sub
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