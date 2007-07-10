In Excel-Makro Spaltenbuchstabe in Spaltennummer umwandeln

Sie möchten nun aber, dass der Benutzer einen Buchstaben eingeben kann. Buchstaben und Zeichenfolgen sind dem Datentyp "String" zuzuordnen. Das heisst, Sie deklarieren als erstes für jede abzufragende Spalte zusätzlich eine Variable als "String" (Beispiel: Dim SpQ as String).

Nun passen Sie jede Inputbox an, welche eine Spalte abfragt. Ersetzen Sie die bisherigen Variablen (SpalteQ) die Sie vom Benutzer füllen lassen durch die neue, als String deklarierte Variable (SpQ). Am Ende dieses Code-Schnipsels wandeln Sie jetzt den so erhaltenen Spaltenbuchstaben in die entsprechende Spalten-Nummer um mit der Zeile:

"SpalteQ = Columns(SpQ).Column"