3. Aug 2003
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
In Excel das Verhältnis zweier Zahlen ermitteln
Ich möchte in Excel die Zahlen aus zwei Spalten in einer dritten als Verhältnis zueinander darstellen (z.B. 1:2 oder 1:26 etc.). Kann dies über eine Formel erfolgen?
Die folgende Formel funktioniert, solange sich die tiefere Zahl immer in der linken Spalte befindet. Mit der Funktion KÜRZEN wird der berechnete Wert auf 1 Dezimalstelle gekürzt. Die restlichen Dezimalstellen werden abgeschnitten.
Sind die Zahlen in der linken Spalte (A) jeweils gemischt vorhanden, das heisst, es sind manchmal tiefere und manchmal höhere Werte als in der rechten Spalte (B), dann müssen Sie diesen Umstand zusätzlich mit einer WENN-Funktion abfangen.
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