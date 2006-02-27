In Word-Grafiken transparente Farbe bestimmen

Markieren Sie die Grafik mit einem Mausklick, erscheint die Grafik-Symbolleiste. Hier klicken Sie auf das Symbol "Transparente Farbe bestimmen". Fahren Sie mit dem veränderten Mauszeiger über die Grafik und klicken Sie auf die Farbe, die transparent werden soll. In unserem Beispiel ist es die weisse Farbe des PCtipp-Logos. Die angeklickte Farbe wird im Word-Dokument nicht mehr angezeigt, sie ist also transparent.