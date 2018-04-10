In Word Korrektursprachen hinzufügen und einstellen

Markieren Sie den Text, z.B. mit Ctrl+A. Wechseln Sie in Word zum Reiter Überprüfen, klappen Sie Sprache/Sprache auf und gehen darin zu Sprache für die Korrekturhilfen festlegen. Scrollen Sie durch die lange Liste der Sprachen, klicken Sie jene an, die Sie gerne hinzufügen würden und klicken Sie auf OK. Passen Sie hierbei auf, dass es – ähnlich wie im Deutschen – auch bei Französisch und Englisch regionale Unterschiede gibt. Das fügt zumindest die Korrekturhilfen hinzu.

Mehr! Es gibt noch eine zweite Anlaufstelle, die etwas mehr bietet: Öffnen Sie Datei/Optionen/Sprache. Unterhalb der Sprachenliste klappen Sie das Menü Weitere Bearbeitungssprachen hinzufügen auf. Wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Wählen Sie Ihre Standardsprache aus, in der Sie die meisten Texte bearbeiten und klicken Sie auf Als Standard festlegen. Falls Sie auch aufs englische oder französische Tastaturlayout wechseln wollen, hätten Sie hier gleich die passenden Links parat. Ein Klick auf Nicht aktiviert würde Sie zu den Windows-eigenen Tastatureinstellungen führen, in denen sich die verschiedenen Tastaturlayouts hinzufügen und auswählen lassen. Korrektursprachen, die Sie hier nicht brauchen, werden Sie durch Anklicken und Entfernen wieder los. Klicken Sie auf OK und starten Sie Word neu, falls Sie dazu aufgefordert werden.