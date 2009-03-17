Inbetriebnahme von Zyxel WLAN-Router

Lösung: Der Studerus-Helpdesk liegt richtig. Sie brauchen keine aufgebaute Internetverbindung, um den Router zu konfigurieren.

An Ihrem PC prüfen Sie folgendes: Öffnen Sie Netzwerk/Netzwerkverbindungen und lassen Sie sich die Eigenschaften Ihrer LAN- oder WLAN-Verbindung anzeigen. Bei den Eigenschaften von TCP/IP sollten keine fixen IP-Adressen, sondern alle Einstellungen auf «automatisch» (DHCP) stehen. Das DHCP (Verteilen der IP-Adressen) soll schliesslich der Router machen.

Das NBG-460N braucht für die Konfiguration keinen Internet-Zugang, aber trotzdem den Internet Explorer oder einen kompatiblen Browser. Schliessen Sie nur den Router per Kabel an den PC-Netzwerkanschluss an. Verwenden Sie einen der LAN-Anschlüsse (siehe Bild), denn der WAN-Anschluss ist später fürs Modem gedacht.

Jetzt öffnen Sie den Internet Explorer und geben in die Adresszeile 192.168.1.1 ein. Das ist die IP-Adresse, unter der Zyxel-Router standardmässig erreichbar sind. Falls das nicht klappt, führen Sie einen Reset des Routers durch, damit er wieder auf Werkseinstellung ist (ev. gefolgt von einem Neustart des PCs). Versuchen Sie es danach erneut mit 192.168.1.1.

Jetzt sollte der Zugriff auf den Router möglich sein, sofern das Kabel in Ordnung ist. Aktivieren Sie nun im Router DHCP. Stellen Sie seinen IP-Bereich auf 192.168.2.1 und setzen Sie die Subnet-Maske auf 255.255.0.0. Der IP-Pool (Bereich der zu vergebenden IP-Adressen) sollte nun z.B. bei 192.168.2.10 oder so beginnen, 10 bis 20 IP-Adressen sollten reichen. Das mit der Subnet-Maske verhält sich so: Wenn Sie 255.255.0.0 statt 255.255.255.0 verwenden, dürfen die letzten zwei 3er-Gruppen der IP-Adressen unterschiedlich sein. Die Geräte sollten damit trotzdem miteinander kommunizieren können - so auch später das Modem mit 192.168.1.1.

Starten Sie die Geräte neu, insbesondere den Computer. Öffnen Sie nun über Start/Ausführen und Eingabe von cmd eine Eingabeaufforderung. Tippen Sie ipconfig /all ein (Enter drücken) und prüfen Sie, welche IP-Adresse Ihr LAN-Adapter erhalten hat. Das sollte jetzt z.B. 192.168.2.xx sein (statt xx z.B. eine 10 oder 11).

Jetzt ist Ihr Router über die IP-Adresse 192.168.2.1 zu erreichen. Rufen Sie über diese IP wieder seine Konfiguration auf. Halten Sie darin Ausschau nach einem Eintrag für den WAN-Typ. Dieser sollte auf «Dynamische IP-Adresse» stehen. Das bedeutet, dass er seine WAN-IP-Adresse automatisch vom ISP bzw. via Modem bezieht.

Falls Sie jetzt noch weitere PCs haben oder mit WLAN darauf zugreifen wollen, konfigurieren Sie jetzt diese Umgebung. Versuchen Sie z.B. mal per WLAN eine Verbindung auf den Router herzustellen, indem Sie das Kabel ausstecken.

Beim Modem gehen wir davon aus, dass es bereits konfiguriert ist, inklusive Internetzugang mit Passwort. Stecken Sie das Modem an der WAN-Buchse des Zyxel-Routers und an der ADSL-/Kabel-Buchse ein. Jetzt sollte der Internetzugang auch klappen; falls nicht, ist vielleicht nochmals ein Neustart der Geräte fällig: erst das Modem, danach der Router und zum Schluss der PC. Unter Umständen müssen Sie sich im Internet Explorer noch kurz via Internetoptionen/Verbindungen/Einrichten durch den Assistenten klicken. (PCtipp-Forum)