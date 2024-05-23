Innovativ lernen

Der Verband ICT-Berufsbildung Schweiz rechnet damit, dass die hohe Nachfrage an ICT-Fachkräften in den nächsten Jahren kaum gedeckt werden kann. In einer Schätzung geht man gar davon aus, dass bis 2030 rund 40 000 Fachkräfte fehlen werden. Entsprechend versucht man schon heute, dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

VR wird wichtiger

Dabei ist auch in der ICT-Weiterbildung die Transformation von klassischen Lehrmethoden hin zu Hybridmodellen ein allgegenwärtiges Thema. Nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie diesen Prozess beschleunigt.

Im Fokus steht dabei eine Weiterbildung, die möglichst nahe an der Realität ist. Die ICT-Bildungsinstitutionen beobachten dafür laufend die Entwicklungen in der Technikwelt. Virtuelle Welten, Kollaborationsplattformen oder Workflow-Automatisierung: Was später in der ICT-Arbeitswelt Alltag ist, lässt sich unter Umständen auch in den Unterricht einbinden.