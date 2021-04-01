Instagram: Crossposting auf Facebook oder Twitter vermeiden – so gehts

Wer Stories, Fotos oder Videos auf Instagram teilt, teilt diese oft gleich auch mit der Facebook- und Twitter-Community. Die Follower beziehungsweise das soziale Netz bei den drei Diensten können jedoch recht unterschiedlich sein und darum sind nicht alle Instagram-Inhalte auch für alle Facebook-Freunde oder Twitter-Follower geeignet. Sie können das automatische Crossposting aber unterbinden.