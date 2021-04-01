1. Apr 2021
Lesedauer 2 Min.
Android-Tipp
Instagram: Crossposting auf Facebook oder Twitter vermeiden – so gehts
Falls Sie in der Vergangenheit einmal Instagram mit Ihrem Facebook- oder Twitter-Account verknüpft haben, nötigt Sie der Facebook-Dienst standardmässig zum Crossposting. Das können Sie abstellen.
Wer Stories, Fotos oder Videos auf Instagram teilt, teilt diese oft gleich auch mit der Facebook- und Twitter-Community. Die Follower beziehungsweise das soziale Netz bei den drei Diensten können jedoch recht unterschiedlich sein und darum sind nicht alle Instagram-Inhalte auch für alle Facebook-Freunde oder Twitter-Follower geeignet. Sie können das automatische Crossposting aber unterbinden.
- Öffnen Sie die Instagram-App.
- Tippen Sie unten rechts auf Ihr Profilbild.
- Nun gehts zum Hamburger-Menü (drei horizontale Linien).
- Ganz unten finden Sie die Einstellungen.
- Wählen Sie nun Konto.
- Scrollen Sie etwas nach unten bis In anderen Apps teilen.
- Wenn Sie irgendwann einmal Ihren Facebook- oder Twitter-Account mit Instagram verknüpft haben, wird hier die App blau und mit einem Häkchen rechts davon dargestellt (wie im Bild oben bei Facebook). Tippen Sie darauf.
- Unter Automatisch teilen sind vermutlich zwei Schieberegler aktiviert (blau). Deaktivieren Sie diese bei Deine Story auf Instagram sowie Deine Beiträge auf Instagram.
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