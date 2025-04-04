Wie installiert man eine neue Webcam?

Die Protagonisten: Ein recht neuer Dell-PC, ein Windows 11 Pro und die Webcam Brio 4K Pro von Logitech. Das defekte Vorgänger-Modell, das bis letzten Dienstag ohne Murren funktionierte (und mitten während eines Calls nur noch ein recht dunkles Bild mit weissen Streifen zeigte), war die Logitech Webcam 9000 Pro, erschienen im Jahr 2007. Nach so einer langen Zeit darf sich ein Gerät schon mal verabschieden. Unter Windows 11 gibts ein paar Tipps, die ich Ihnen am Beispiel meiner neuen Webcam zeigen möchte. Sie gelten aber sinngemäss auch für Geräte anderer Hersteller.

Alte Cam deinstallieren

Stöpseln Sie zuerst die alte Webcam aus. Falls sie grundsätzlich noch läuft, behalten Sie diese als Ersatz; ist sie defekt, befördern Sie die alte Cam zum anderen zu entsorgenden Elektroschrott. Machen Sie nicht den Fehler, sie zu Ihren noch funktionierenden Geräten zu legen. Wenn sie Ihnen in ein paar Jahren wieder in die Finger kommt, werden Sie sonst Grund zum Fluchen haben.

Einige Webcams haben noch Software mitgebracht. Ich empfehle, sämtliche mit der alten Cam installierten Programme zu deinstallieren und den PC neu zu starten. Darum ab in die Systemsteuerung, zu Programme/Programm deinstallieren. Hier fündig geworden, deinstallieren wir die Logitech Kameraeinstellungen sowie die Logitech Webcam-Software.