Interaktive Pfadleiste in MacOS

In welcher Hierarchie sich ein Ordner befindet, lässt sich im Finder im Menü Darstellung über den Befehl Pfadleiste einblenden dauerhaft anzeigen. Am unteren Fensterrand wird nun die Verschachtelung angezeigt.

Was gerne übersehen wird: Diese Anzeige ist gleichzeitig ein interaktives Bedienelement. So lässt sich ein Objekt aus der angezeigten Hierarchie mit einem Mausgriff in ein anderes Verzeichnis verschieben.