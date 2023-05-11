11. Mai 2023
Lesedauer 2 Min.
iOS 16
iOS 16: Suchleiste auf dem Homescreen entfernen
Seit iOS 16 gibts die Spotlight-Suche auf dem Homescreen. Das behagt nicht allen. So werden Sie sie los.
Noch bis vor Kurzem traf man dort nur kleine Punkte an, die einen schneller von Homescreen zu Homescreen brachten. Seit iOS 16 ist nun die Suche dort untergebracht. Man kann, muss aber nicht mehr nach unten wischen, um die Suche zu starten. Wie immer bei solchen Änderungen, gibts unter der Nutzerschaft eine Pro- und Contra-Fraktion. Für Letztere zeigen wir hier, wie man den Button wieder loswird.
- Öffnen Sie die Einstellungen
- Wählen Sie den Punkt Home-Bildschirm
- In der Kategorie Suchen deaktivieren Sie den Punkt Auf Home-Bildschirm anzeigen (auf Grau schalten)
- Fertig.
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