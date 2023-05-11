iOS 16: Suchleiste auf dem Homescreen entfernen

Noch bis vor Kurzem traf man dort nur kleine Punkte an, die einen schneller von Homescreen zu Homescreen brachten. Seit iOS 16 ist nun die Suche dort untergebracht. Man kann, muss aber nicht mehr nach unten wischen, um die Suche zu starten. Wie immer bei solchen Änderungen, gibts unter der Nutzerschaft eine Pro- und Contra-Fraktion. Für Letztere zeigen wir hier, wie man den Button wieder loswird.