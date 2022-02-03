iOS: Anrufe mit SMS beantworten

Beim Zahnarzt, in der Sitzung oder ähnliches: Genau jetzt kommt der sehnlich erwartete Anruf. Einfach nur ablehnen – das merkt der Anrufer. Aber das iPhone bietet ja an, automatisch eine SMS zu senden. Allerdings nur Standard-Floskeln. So erstellen Sie eine persönliche Anruf-Antwort.