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Florian Bodoky
3. Feb 2022
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

iOS: Anrufe mit SMS beantworten

Was, wenn man einen eigentlich dringenden Anruf nicht entgegennehmen kann? So lassen Sie den Anrufer wissen, dass Ihnen der Anruf dennoch wichtig war.
Screenshots der Einstellungen auf dem iPhone

So können Sie Anrufe höflicher ablehnen

© Quelle: PCtipp.ch

Beim Zahnarzt, in der Sitzung oder ähnliches: Genau jetzt kommt der sehnlich erwartete Anruf. Einfach nur ablehnen – das merkt der Anrufer. Aber das iPhone bietet ja an, automatisch eine SMS zu senden. Allerdings nur Standard-Floskeln. So erstellen Sie eine persönliche Anruf-Antwort.

So können Sie Anrufe höflicher ablehnen

 © Quelle: PCtipp.ch

1. Öffnen Sie die Einstellungen-App

2. Tippen Sie auf Telefon

3. Danach wählen Sie den Punkt Mit Nachricht antworten

4. Hier lassen sich die drei Standard-Antworten nach eigenem Gusto anpassen

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