15. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
Mit Video-Tipp
iOS: Apps nach Alphabet sortieren lassen
So erhalten Sie eine alphabetische Übersicht über Ihre Apps.
Man kennt es: Da eine App testen, dort eine App ausprobieren. Dann brauchts manchmal mehrere Apps zum gleichen Thema, um die Beste zu finden – und jedes elektronische Gerät zu Hause hat auch noch eine App, vom TV bis zum Speaker. Für eine bessere Übersicht gibt es eine versteckte Sortierfunktion – wir erklären im Video.
Sie kennen das wahrscheinlich: Auf dem iPhone gibts zwei App-Ansichten, die «normale» sowie die App-Mediathek, welche die Apps nach Themen sortiert (Soziale Netze, Dienstprogramme usw.). Möchten Sie jedoch einmal eine alphabetische Übersicht, welche Apps auf dem iPhone installiert sind? Öffnen Sie die App-Mediathek und scrollen Sie einmal nach unten. Damit zeigt Ihnen das iPhone eine alphabetische Liste aller Apps an.
Kommentare