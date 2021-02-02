2. Feb 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
iOS: AssistiveTouch aktivieren/deaktivieren
Auf dem iPhone gibt es eine Software-Version des Home-Buttons samt Quicklaunch-Menü für Notfälle.
Der AssistiveTouch, wie er genannt wird, ersetzt den physischen Home-Button, sollte der mal aussteigen. Er hilft auch bei Schwierigkeiten bei der Menüführung oder dem Touchscreen. So wird er aktiviert:
- Starten Sie die Einstellungen-App, danach tippen Sie auf Bedienungshilfen.
- Nun wählen Sie den Punkt Tippen und das Menü AssistiveTouch.
- Um ihn einzuschalten, stellen Sie den Schalter beim Punkt AssistiveTouch von Grau auf Grün. Nun erscheint der AssistiveTouch-Button, der in einem Pop-up verschiedene Elemente anzeigt, inklusive Home-Button.
- Um ihn wieder auszuschalten, rufen Sie dasselbe Menü wieder auf und kippen den Schalter beim AssistiveTouch wieder auf Aus (Grau). Nun wird der Button nicht mehr eingeblendet.
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