iOS/iPad OS: So finden Sie Ihre MAC-Adresse heraus

Welche Geräte sind eigentlich mit meinem Router verbunden? Oder andersrum: Wie kriege ich meinen Router dazu, ein Gerät ins Netzwerk aufzunehmen, welches er offenbar partout nicht will? Zum Beispiel, indem ich es in der Bedienoberfläche des Routers in die Whitelist eintrage. Dazu brauchts die MAC-Adresse. So bringen Sie diese auf dem iPhone und dem iPad in Erfahrung.

Öffnen Sie die Einstellungen (Zahnrad-Icon) Tippen Sie auf Allgemein, danach auf Info Unter WLAN-Adresse, wie die MAC-Adresse unter iOS und iPadOS genannt wird, finden Sie die gewünschte Information