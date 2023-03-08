iOS/macOS: Was tun, wenn der Hotspot nicht mehr aktiviert werden kann?

Apple ist bekannt für sein Öko-System. Airpods verbinden sich von selbst mit dem iPhone, Airdrop war und ist eine Dateitransfer-Revolution und das iPhone wird – sofern entsprechend eingerichtet – in den WLAN-Einstellungen eines MacBooks automatisch als Hotspot angezeigt. Dies hat beispielsweise bei mir jetzt seit anderthalb Jahren immer problemlos funktioniert, bis dann zu Beginn dieser Woche beim Versuch, MacBook und iPhone zu verbinden, diese Meldung erschien: