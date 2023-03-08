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Florian Bodoky
8. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.

Mac-Tipp

iOS/macOS: Was tun, wenn der Hotspot nicht mehr aktiviert werden kann?

iPhones und MacBooks harmonieren wunderbar. Auch z. B. beim Hotspot. Was aber, wenn das Verbinden nicht mehr klappen will?
© (Quelle: Shutterstock/ThewayIsee)

Apple ist bekannt für sein Öko-System. Airpods verbinden sich von selbst mit dem iPhone, Airdrop war und ist eine Dateitransfer-Revolution und das iPhone wird – sofern entsprechend eingerichtet – in den WLAN-Einstellungen eines MacBooks automatisch als Hotspot angezeigt. Dies hat beispielsweise bei mir jetzt seit anderthalb Jahren immer problemlos funktioniert, bis dann zu Beginn dieser Woche beim Versuch, MacBook und iPhone zu verbinden, diese Meldung erschien: 

Die Fehlermeldung lautet: «Der persönliche Hotspot auf iPhone von XY konnte nicht aktiviert werden. Prüfe, ob das Gerät eingeschaltet und in Reichweite deines Computers ist.»

 © Quelle: PCtipp.ch

Und klar: Das Gerät war eingeschaltet, in unmittelbarer Nähe und alle Einstellungen waren wie gehabt. Was also kann helfen, wenn es offensichtlich nicht an einer Einstellung liegt? Beide Geräte neu starten, logisch. Aber ebenfalls hilfreich kann ein Reset der Netzwerkeinstellungen auf dem iPhone sein. Das geht so:

© Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf Allgemein
  2. Anschliessend wählen Sie den Punkt iPhone übertragen/zurücksetzen
  3. Tippen Sie auf Zurücksetzen
  4. Wählen Sie nun Netzwerkeinstellungen
  5. Nun können Sie versuchen, das MacBook wieder mit dem iPhone-Hotspot zu verbinden.

Beachten Sie, dass danach alle Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt sind, also müssen z. B. auch bisherige WLANs neu mit dem iPhone verbunden werden – und auch das Hotspot-Passwort ist wieder das ursprüngliche, falls Sie dieses in der Zwischenzeit geändert haben sollten.

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