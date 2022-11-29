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Florian Bodoky
29. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Apple

iOS: Notizen sichern und verschlüsseln – so gehts

Eine Notiz anfertigen, die vor fremden Augen geschützt werden soll. So gehts mit Apples Notizen-App.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Apples Notizen-App ist ein echter Allrounder. Ob Bilder, auf dem iPad mit dem Pen oder einfach nur so zum Tippen – ein starkes Werkzeug. Apple bietet nun auch die Möglichkeit, Notizen mit einem Passwort zu schützen. Die Notiz ist dann Ende-zu-Ende-verschlüsselt und kann dann nur mit einer vom Benutzer definierten Passwort, oder natürlich durch Authentifizierung mit Face ID oder Touch ID angezeigt werden. Es kommt ein 16-Byte-Schlüssel zum Einsatz. So gehts:

  1. Öffnen Sie die Notizen-App
  2. Wählen Sie die Notiz aus, welche Sie schützen wollen und führen Sie einen Long-Press aus (Notiz gedrückt halten)
  3. Im nun erscheinenden Kontext-Menü wählen Sie Notiz sperren
  4. Wählen Sie nun entweder iPhone-PIN verwenden oder tippen Sie auf Später
  5. Wählen Sie ein Passwort und tippen Sie OK
  6. Sofern Ihr iPhone Face ID unterstützt, werden Sie nun gefragt, ob Sie dieses aktivieren wollen
  7. Falls Sie dies wollen, tippen Sie auf Ja. Nun erbittet die Notiz-App die Berechtigung, Face ID nutzen zu dürfen. Tippen Sie auf Erlauben
  8. Sie können jetzt jederzeit ein Long-Press auf eine Notiz ausführen und einfach auf Notiz sperren tippen – dann wird ein Schloss-Icon vor der Notiz angezeigt.
  9. Ein weiterer Long-Press auf die fragliche Notiz fördert einen Menüpunkt namens Schutz entfernen zutage. Wählen Sie diesen, geben Sie Ihr Passwort ein (oder Face ID aktiviert sich). Anschliessend ist die Notiz wieder sichtbar.

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