iOS: Diese Tricks schaffen mehr Privatsphäre

Ich weiss ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber mich nervt Werbung auf dem Phone generell. Völlig egal, ob mich das Produkt zufällig interessiert oder nicht. Da ich mein Phone für sehr viele verschiedene Dinge verwende, wird ohnehin selten etwas Passendes angezeigt. Und falls es mich interessiert, google ich nach dem Produkt. Aber auf eine Ad klicke ich eigentlich nie. Daher ist es mir lieber, mir wird irgendeine Werbung angezeigt, dafür wird mein Surfverhalten nicht getrackt. Das geht so:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone. Tippen Sie auf den Punkt Datenschutz&Sicherheit. Danach auf den Punkt Apple-Werbung. Deaktivieren Sie den Punkt Personalisierte Werbung.

Tipp 2: Ortsabhängige Hinweise und Vorschläge