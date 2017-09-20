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Gaby Salvisberg
20. Sep 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

iOS: Webseite auf dem Home-Screen verknüpfen

Gibt es eine gute Mobile-Site, die Sie auf Ihrem iPhone gerne direkt vom Home-Screen aus öffnen möchten? So erstellen Sie den Link.

Tippen Sie auf das markierte Icon und scrollen Sie bis «Zum Home-Bildschirm»

© Quelle: PCtipp.ch

Wir zeigen dies gleich am Beispiel der PCtipp-Mobile-Site, und zwar aus gutem Grund! Die PCtipp-News-App ist nämlich Geschichte (Infos: hier), aber Sie müssen deshalb nicht auf die PCtipp-News-Verknüpfung auf Ihrem Smartphone verzichten. Gleich nachfolgend erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte für Geräte mit Apples iOS-Betriebssystem. In diesem anderen Artikel finden Sie dasselbe für Geräte mit Android.

Öffnen Sie die gewünschte Webseite (z.B. www.pctipp.ch) im Safari-Webbrowser auf Ihrem iPhone. Mit einem anderen Browser geht es übrigens nicht. Tippen Sie unten auf das Icon mit dem Quadrat und dem Pfeil. Im Menü scrollen Sie in der unteren Symbolleiste nach rechts, bis Sie auf «Zum Home-Bildschirm» treffen. Da tippen Sie einmal drauf.

Tippen Sie auf das markierte Icon und scrollen Sie bis «Zum Home-Bildschirm»

 © Quelle: PCtipp.ch

Voilà!

 © Quelle: PCtipp.ch

Schon erscheint die Verknüpfung auf Ihrem Gerät. Ab sofort rufen Sie die PCtipp-News, -Tipps und Tests einfach über diese Verknüpfung auf.

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