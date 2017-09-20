iOS: Webseite auf dem Home-Screen verknüpfen

Wir zeigen dies gleich am Beispiel der PCtipp-Mobile-Site, und zwar aus gutem Grund! Die PCtipp-News-App ist nämlich Geschichte (Infos: hier), aber Sie müssen deshalb nicht auf die PCtipp-News-Verknüpfung auf Ihrem Smartphone verzichten. Gleich nachfolgend erklären wir Ihnen die einzelnen Schritte für Geräte mit Apples iOS-Betriebssystem. In diesem anderen Artikel finden Sie dasselbe für Geräte mit Android.

Öffnen Sie die gewünschte Webseite (z.B. www.pctipp.ch) im Safari-Webbrowser auf Ihrem iPhone. Mit einem anderen Browser geht es übrigens nicht. Tippen Sie unten auf das Icon mit dem Quadrat und dem Pfeil. Im Menü scrollen Sie in der unteren Symbolleiste nach rechts, bis Sie auf «Zum Home-Bildschirm» treffen. Da tippen Sie einmal drauf.