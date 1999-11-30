Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
30. Nov 1999
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

IP versus DNS

Im Internet spricht man von IP-Nummern und DNS-Adressen. Was ist der Unterschied?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

IP-Nummern (Internet Protokoll Nummern) sind die "wirklichen" Adressen eines Computers im Internet. Webserver sind ständig mit einem Netzwerk verbunden und haben deshalb eine feste Nummer zugeteilt (z.B. erreichen Sie die PCtip-Homepage auch unter 194.147.144.201 anstelle von http:// www.pctip.ch/). Die Punkte trennen dabei Netzwerk, Subnetzwerk, die Domäne pctip und den Server-Rechner voneinander ab. Wenn Sie sich mit Ihrem Computer über Modem und Telefonleitung temporär an das Internet anschliessen, teilt Ihnen Ihr Provider für die Zeit, die Sie online sind, automatisch eine solche IP-Nummer zu. Das DNS (Domain Name System) ist verantwortlich für die Umsetzung von Namen wie http:// www.pctip.ch/ in IP-Nummern. Es entspricht einer Konvention, die vom Internet-Konsortium in den USA festgelegt worden ist. Wenn Sie also in einer Internet-Browser-Software wie Netscape Navigator die Adresse eines Webservers eingeben, der eine Homepage beherbergt, wird über eine Datenbank beim Provider die IP-Nummer und somit die eigentliche Adresse herausgesucht. Der Vorteil dabei ist, dass ein Computer den Ort im Netzwerk wechseln kann, die Adresse für den Benutzer aber immer die gleiche bleibt. Nicht zuletzt müssen Sie sich keine komplizierten Nummern merken...

Kommentare

Internet Browser Datenverwaltung Hardware Netzwerk PC Software Internet & Sicherheit Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare