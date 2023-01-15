15. Jan 2023
Lesedauer 2 Min.
iPhone
iPhone: Dokumente scannen und als PDF speichern
So können Sie die iPhone-Kamera als Scanner benutzen
Wussten Sie, dass die Kamera des iPhones Dokumente scannen und diese als PDF abspeichern und versenden kann? So gehts.
- Öffnen Sie die App Dateien
- Wählen Sie die drei Punkte oben rechts
- Tippen Sie auf die Option Dokumente scannen
- Drücken Sie auf den Auslöser
- Positionieren Sie den Rahmen von Hand schön an die Ecken des Dokuments
- Drücken Sie auf Scan behalten, danach auf Sichern
- Wählen Sie nun den Ordner, in dem Sie das Dokument abspeichern wollen.
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