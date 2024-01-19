19. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.
iPhone
iPhone: Homebildschirme ausblenden
Zu viele Apps, zu viele Homescreens? Seit iOS14 bietet Apple hier ein neues Feature an.
Mit den Jahren füllen sich die Homescreens beim iPhone zusehends mit Apps, bis man keine Übersicht mehr hat. Kein Problem, es gibt ja noch die App-Mediathek. Wenn man allerdings immer durch X Homescreens swipen muss, kann das auch nerven. Darum lassen sich Homescreens auch manuell ein- und ausblenden. So gehts:
- Homescreen gedrückt halten.
- Über dem Dock auf die kleinen Punkte tippen.
- Den Haken unter dem gewünschten Homescreen entfernen.
- Zweimal auf den Fertig-Button tippen.
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