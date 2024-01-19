iPhone: Homebildschirme ausblenden

Mit den Jahren füllen sich die Homescreens beim iPhone zusehends mit Apps, bis man keine Übersicht mehr hat. Kein Problem, es gibt ja noch die App-Mediathek. Wenn man allerdings immer durch X Homescreens swipen muss, kann das auch nerven. Darum lassen sich Homescreens auch manuell ein- und ausblenden. So gehts: