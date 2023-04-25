iPhone als Mac-Mikrofon benutzen

Eine coole Neuerung im letzten Herbst erschienenen macOS Version 16 ist, dass sich das iPhone als Webcam einsetzen lässt, z. B. für Webcalls. Was dabei aber unterschätzt wird: Ein MacBook hat zwar ein sehr gutes Mic, aber nicht alle Apple-Geräte sind so privilegiert. Darum lässt sich das iPhone auch als Mikrofon benutzen. So stellen Sie das ein:

Klicken Sie auf das Apfel-Icon oben links und wählen Sie Systemeinstellungen Wählen Sie den Punkt Ton Im Kapitel Eingabe können Sie nun – sofern Sie ein iPhone haben und dies mit der gleichen Apple ID betreiben – das iPhone als Quelle für die Toneingabe wählen. Darunter hats noch einen Pegelmesser – so testen Sie gleich, obs klappt.