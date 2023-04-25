25. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.
Apple
iPhone als Mac-Mikrofon benutzen
Seit macOS 16 lässt sich das iPhone als Webcam für den Mac nutzen. Tatsächlich lässt es sich aber auch als Mikrofon verwenden. So gehts.
Eine coole Neuerung im letzten Herbst erschienenen macOS Version 16 ist, dass sich das iPhone als Webcam einsetzen lässt, z. B. für Webcalls. Was dabei aber unterschätzt wird: Ein MacBook hat zwar ein sehr gutes Mic, aber nicht alle Apple-Geräte sind so privilegiert. Darum lässt sich das iPhone auch als Mikrofon benutzen. So stellen Sie das ein:
- Klicken Sie auf das Apfel-Icon oben links und wählen Sie Systemeinstellungen
- Wählen Sie den Punkt Ton
- Im Kapitel Eingabe können Sie nun – sofern Sie ein iPhone haben und dies mit der gleichen Apple ID betreiben – das iPhone als Quelle für die Toneingabe wählen.
- Darunter hats noch einen Pegelmesser – so testen Sie gleich, obs klappt.
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