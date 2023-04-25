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Florian Bodoky
25. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

Apple

iPhone als Mac-Mikrofon benutzen

Seit macOS 16 lässt sich das iPhone als Webcam für den Mac nutzen. Tatsächlich lässt es sich aber auch als Mikrofon verwenden. So gehts.
© (Quelle: PCtipp.ch)
© Quelle: PCtipp.ch

Eine coole Neuerung im letzten Herbst erschienenen macOS Version 16 ist, dass sich das iPhone als Webcam einsetzen lässt, z. B. für Webcalls. Was dabei aber unterschätzt wird: Ein MacBook hat zwar ein sehr gutes Mic, aber nicht alle Apple-Geräte sind so privilegiert. Darum lässt sich das iPhone auch als Mikrofon benutzen. So stellen Sie das ein: 

  1. Klicken Sie auf das Apfel-Icon oben links und wählen Sie Systemeinstellungen
  2. Wählen Sie den Punkt Ton
  3. Im Kapitel Eingabe können Sie nun – sofern Sie ein iPhone haben und dies mit der gleichen Apple ID betreiben – das iPhone als Quelle für die Toneingabe wählen.
  4. Darunter hats noch einen Pegelmesser – so testen Sie gleich, obs klappt. 

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