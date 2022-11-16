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Florian Bodoky
16. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

iTipp

iPhone: Pusht WhatsApp keine Nachrichten mehr? Daran liegts!

Erhalten Sie auf dem iPhone keine Benachrichtigung mehr zu neuen WhatsApp-Mitteilungen? Daran kanns liegen.
Screenshot der Übersicht der WhatsApp-Mitteilungseinstellungen
© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie WhatsApp auf Ihrem iPhone öffnen, warten dort Nachrichten auf Sie, wurden aber nicht gepusht? Überprüfen Sie folgende Punkte.

Push-Einstellungen

© Quelle: PCtipp.ch

Der offensichtlichste Punkt. Vielleicht wurden in der Hektik die Einstellungen verändert. Öffnen Sie WhatsApp. Unter Einstellungen/Mitteilungen sollten die Schalter unter Mitteilungen anzeigen auf Grün gestellt sein.

Berechtigungen 

© Quelle: PCtipp.ch

Es kann sein, dass WhatsApp die Berechtigung zum Pushen entzogen wurde. Gehen Sie in die Einstellungen des iPhones und öffnen Sie den Punkt Mitteilungen. Scrollen Sie die App-Liste bis zu WhatsApp runter, tippen Sie drauf und aktivieren Sie den Punkt Mitteilungen erlauben.

Datenverbindung

Eventuell haben Sie die Datenverbindung und/oder das WLAN abgeschaltet. Gehen Sie deshalb in die Einstellung und stellen Sie sicher, dass entweder eine aktive WLAN-Verbindung besteht oder der Punkt Mobile Daten im Menü Mobilfunk aktiv ist (sofern Sie bei Ihrem Provider ein Datenguthaben gelöst haben). 

Altes iPhone, Updates oder Neuinstallation

Altes iPhone

Bei älteren Geräten kommt es zuweilen zu Systemüberlastungen, vor allem, wenn neue Firmware installiert wurde. Schliessen Sie die App ganz und starten Sie sie neu.

Updates installieren

Vielleicht gibt es Konflikte mit der App-Version. Öffnen Sie daher den App Store und sehen Sie in Ihrem nach, ob ein Update für WhatsApp bereitsteht. Dazu tippen Sie auf Heute, danach auf das Profil-Icon oben rechts, anschliessend auf Gekauft/Meine Käufe.

App neu installieren

© Quelle: PCtipp.ch

Hilft keiner der obigen Tipps (und das Gerät wurde bereits neu gestartet), können Sie WhatsApp deinstallieren und neu installieren. Öffnen Sie dazu erst die WhatsApp-Einstellungen und tippen Sie auf den Punkt Chats. Dort tippen Sie wiederum auf Chat-Backup, anschliessend auf Backup jetzt erstellen. Wenn das Backup fertig ist, deinstallieren Sie WhatsApp: aufs WhatsApp-Icon tippen und drauf bleiben, bis das Icon anfängt zu wackeln. Anschliessend tippen Sie auf das kleine x oben links am Icon. Gehen Sie nun in den App Store und laden die App erneut herunter.  

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