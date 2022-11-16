iPhone: Pusht WhatsApp keine Nachrichten mehr? Daran liegts!

Es kann sein, dass WhatsApp die Berechtigung zum Pushen entzogen wurde. Gehen Sie in die Einstellungen des iPhones und öffnen Sie den Punkt Mitteilungen. Scrollen Sie die App-Liste bis zu WhatsApp runter, tippen Sie drauf und aktivieren Sie den Punkt Mitteilungen erlauben.

Datenverbindung

Eventuell haben Sie die Datenverbindung und/oder das WLAN abgeschaltet. Gehen Sie deshalb in die Einstellung und stellen Sie sicher, dass entweder eine aktive WLAN-Verbindung besteht oder der Punkt Mobile Daten im Menü Mobilfunk aktiv ist (sofern Sie bei Ihrem Provider ein Datenguthaben gelöst haben).

Bei älteren Geräten kommt es zuweilen zu Systemüberlastungen, vor allem, wenn neue Firmware installiert wurde. Schliessen Sie die App ganz und starten Sie sie neu.

Updates installieren

Vielleicht gibt es Konflikte mit der App-Version. Öffnen Sie daher den App Store und sehen Sie in Ihrem nach, ob ein Update für WhatsApp bereitsteht. Dazu tippen Sie auf Heute, danach auf das Profil-Icon oben rechts, anschliessend auf Gekauft/Meine Käufe.

App neu installieren