iTipp
iPhone: Pusht WhatsApp keine Nachrichten mehr? Daran liegts!
Wenn Sie WhatsApp auf Ihrem iPhone öffnen, warten dort Nachrichten auf Sie, wurden aber nicht gepusht? Überprüfen Sie folgende Punkte.
Push-Einstellungen
Der offensichtlichste Punkt. Vielleicht wurden in der Hektik die Einstellungen verändert. Öffnen Sie WhatsApp. Unter Einstellungen/Mitteilungen sollten die Schalter unter Mitteilungen anzeigen auf Grün gestellt sein.
Berechtigungen
Es kann sein, dass WhatsApp die Berechtigung zum Pushen entzogen wurde. Gehen Sie in die Einstellungen des iPhones und öffnen Sie den Punkt Mitteilungen. Scrollen Sie die App-Liste bis zu WhatsApp runter, tippen Sie drauf und aktivieren Sie den Punkt Mitteilungen erlauben.
Datenverbindung
Eventuell haben Sie die Datenverbindung und/oder das WLAN abgeschaltet. Gehen Sie deshalb in die Einstellung und stellen Sie sicher, dass entweder eine aktive WLAN-Verbindung besteht oder der Punkt Mobile Daten im Menü Mobilfunk aktiv ist (sofern Sie bei Ihrem Provider ein Datenguthaben gelöst haben).
Altes iPhone, Updates oder NeuinstallationAltes iPhone
Bei älteren Geräten kommt es zuweilen zu Systemüberlastungen, vor allem, wenn neue Firmware installiert wurde. Schliessen Sie die App ganz und starten Sie sie neu.
Updates installieren
Vielleicht gibt es Konflikte mit der App-Version. Öffnen Sie daher den App Store und sehen Sie in Ihrem nach, ob ein Update für WhatsApp bereitsteht. Dazu tippen Sie auf Heute, danach auf das Profil-Icon oben rechts, anschliessend auf Gekauft/Meine Käufe.
App neu installieren
Hilft keiner der obigen Tipps (und das Gerät wurde bereits neu gestartet), können Sie WhatsApp deinstallieren und neu installieren. Öffnen Sie dazu erst die WhatsApp-Einstellungen und tippen Sie auf den Punkt Chats. Dort tippen Sie wiederum auf Chat-Backup, anschliessend auf Backup jetzt erstellen. Wenn das Backup fertig ist, deinstallieren Sie WhatsApp: aufs WhatsApp-Icon tippen und drauf bleiben, bis das Icon anfängt zu wackeln. Anschliessend tippen Sie auf das kleine x oben links am Icon. Gehen Sie nun in den App Store und laden die App erneut herunter.
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