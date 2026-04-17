iPhone Wecker zu jeder Zeit und auch auf der Watch

Für tägliche Routinen ist der Wecker oft die effizientere Wahl gegenüber der Erinnerungen-App. Er benachrichtigt Sie zuverlässig auf dem iPhone und der Apple Watch, ohne Ihre Aufgabenliste durch ständig wiederkehrende Einträge unübersichtlich zu machen.

Einen Wecker erstellen Sie am iPhone in der App Uhr. Doch damit er auch auf der Apple Watch bimmelt, öffnen Sie am iPhone die App Watch. Tippen Sie in den Einstellungen Mitteilungen auf den Bereich Uhr und markieren Sie die Option Push-Hinweise vom iPhone.

Natürlich kann auch auf der Uhr direkt ein Wecker erstellt werden. Der ist dann aber unabhängig vom iPhone.