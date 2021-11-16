Irfanview: Bild in externem Editor öffnen, zum Beispiel in MS Paint

Heisst das nun, dass man Paint nicht mehr als externen Editor in Irfanview verwenden kann? Keineswegs. Es gibt einen Trick.

Paint trotzdem als externen Editor verwenden

Starten Sie Paint und öffnen Sie mittels Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) den Task-Manager. Wechseln Sie darin zum Reiter Details. Klicken Sie mit rechts auf mspaint.exe und wählen Sie Dateipfad öffnen. Nun führt Windows Sie in den Pfad, in dem die ausführbare Datei der App neuerdings liegt. Klicken Sie mit rechts auf mspaint.exe, wählen Sie Weitere Optionen und greifen Sie zu Als Pfad kopieren.

Jetzt haben Sie den Pfad in der Zwischenablage und können diesen in Irfanview im Feld für den externen Editor einfügen. Klicken Sie auf OK.