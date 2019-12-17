IrfanView: Druckprofile anlegen – so gehts!

Öffnen Sie IrfanView und ein Bild Ihrer Wahl. Drücken Sie Ctrl+P, um den Druckdialog aufzurufen. Sie können nun Ihre Einstellungen vornehmen (Skalieren, Kopf- und Fusszeile ein- oder ausblenden, Font festlegen, Seitenabstand bestimmen etc.). Klicken Sie nun in das Feld Profile. Bestimmen Sie einen Namen und klicken Sie auf Speichern.

So aktivieren Sie ein Profil

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt nun ein anderes Bild öffnen und den Druckdialog starten, sind alle Werte wieder auf Standard zurückgesetzt. Wählen Sie dann im Drop-down-Feld unter Profile wieder das gewünschte Profil. Und siehe da: Alle vorgenommenen Einstellungen sind wieder sichtbar.

Hinweis: Der Trick wurde mit der IrfanView-Version 4.51 vorgenommen.