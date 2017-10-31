IrfanView: Fenstergrösse fixieren

Der Bildbetrachter IrfanView ist ein nützliches Tool zum Anzeigen und Verwalten von Bildern. Manchmal will man die Bilder aber nur in einem kleinen Fenster durchblättern, da man sich nebenher in einem zweiten Fenster vielleicht Notizen zu den Bildern machen möchte. Da nervt das Verhalten IrfanViews, das Fenster nach jedem Bild wieder viel zu gross darzustellen.

Lösung: Wie bringt man ihm also bei, sich die Fenstergrösse zu merken? Es ist eine reine Einstellungsfrage. Öffnen Sie im Menü Ansicht die Anzeige-Optionen für den Fenstermodus.