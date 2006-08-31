31. Aug 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
IrfanView: Hintergrundmusik für die eigene Dia-Show einbauen
Ich habe in IrfanView eine Dia-Show erstellt. Das läuft auch gut. Nun möchte ich aber die Dia-Show zusätzlich noch mit Musik unterlegen. Wie geht das?
Zuerst einmal sollten Sie die entsprechenden PlugIns für Musikdateien, z.B. für MP3, in IrfanView installieren. Sie finden sie aus unserem Downloadbereich [1], falls sie noch fehlen.
Nun rufen Sie den "Slideshow Dialog" in IrfanView auf. Dazu wählen Sie "Datei/Slideshow...".
Fügen Sie den Sound, den Sie als Hintergrundmusik abspielen wollen, der Liste der Dias hinzu. Am besten setzen Sie die Musikdatei vor das entsprechende Dia, zu dem die Musik gespielt werden soll.
Haben Sie die Option "MP3s wiederholen" angehakt, werden MP3-Musikdateien als Hintergrundmusik für die gesamte Dia-Show so lange wiederholt, wie die Dia-Show läuft, oder bis eine weitere Musikdatei in der Liste aufgerufen wird.
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