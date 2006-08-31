IrfanView: Hintergrundmusik für die eigene Dia-Show einbauen

Zuerst einmal sollten Sie die entsprechenden PlugIns für Musikdateien, z.B. für MP3, in IrfanView installieren. Sie finden sie aus unserem Downloadbereich [1], falls sie noch fehlen.

Nun rufen Sie den "Slideshow Dialog" in IrfanView auf. Dazu wählen Sie "Datei/Slideshow...".

Fügen Sie den Sound, den Sie als Hintergrundmusik abspielen wollen, der Liste der Dias hinzu. Am besten setzen Sie die Musikdatei vor das entsprechende Dia, zu dem die Musik gespielt werden soll.