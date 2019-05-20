IrfanView: für neue Funktionen jetzt updaten

Weitere neue Effekte im Bild-Menü: Schatten, Runde Ecken, Formen hinzufügen sowie Sechseck, Stern, Herz hinzufügen.

Lupe: Mit Ctrl+Shift+Klick (Strg+Umschalt+Klick) lässt sich eine dem Mauszeiger folgende quadratische Lupe einblenden. Darin zoomen Sie mittels Ctrl+Shift+Mausrad zur gewünschten Vergrösserung, um Bilddetails zu untersuchen.

Effekte: Unter Bild/Effekt-Rahmen hinzufügen gibts einen neuen «Broken Edge»-Rahmen. Unter Bild/Effekte/Einstellungen finden Sie neu einen hübschen «Radial Brighten»-Effekt für kreisförmiges Aufhellen.

Markierter Mauszeiger: Unter Optionen/Fotografieren/Screenshot gibts die Option, den auf Wunsch mitfotografierten Mauszeiger mit einem roten Kreis zu markieren.

Maximalgrösse: Unter Datei/Batch-Konvertierung mit aktivierten Spezial-Optionen finden Sie via Setzen neu eine Einstellung für die Maximalgrösse.

Sonstiges: Im Katalogbild/Indexprint-Dialog lassen sich Profile laden und speichern. Im RAW-Dialog gibts eine Option zum Lesen der 1-BPP-Bilder. Bei Benutzung via Kommandozeile lassen sich die Schalter /filepattern und /slideshow nun kombinieren und es wurden auch noch Bugs behoben, etwa für die Formate TIF, PCX und PSD.

Hinweis: Wer die Anwendung mit zusätzlichen Plug-ins betreibt, sollte jene ebenfalls aktualisieren: http://www.irfanview.com/plugins.htm.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: So installieren Sie das Update

Welche Version habe ich? Was IrfanView leider immer noch fehlt, ist ein «richtiger» Updater, der neue Versionen automatisch herunterladen und installieren könnte. Er enthält nur eine Funktion, die prüft, ob die bei Ihnen installierte Version die neuste ist. Gehen Sie darum in IrfanView zu Hilfe/Über IrfanView. Wenn Sie eine kleinere Versionsnummer als 4.53 haben, sollten Sie updaten. Schauen Sie hier gleich, ob bei Ihnen die 32-Bit- oder die 64-Bit-Version installiert ist. Diese Information werden Sie bald benötigen.