Mit IrfanView PDF-Scans von vergilbten Dokumenten säubern

IrfanView ist ein vielseitiger Bildbetrachter, der nebst rudimentären Bearbeitungsfunktionen auch starke Stapelverarbeitungswerkzeuge mitbringt. Seit einiger Zeit kann er auch mit PDFs umgehen. Hier stellen wir folgende Situation nach: Angenommen, Sie haben alte Kurszertifikate, die Sie etwa für eine Bewerbung als PDF scannen wollen. Blöd nur, dass diese teils ziemlich vergilbt sind. Das sieht nicht hübsch aus.

Eine Möglichkeit wäre, die PDFs nochmals in eine PDF-Datei zu «drucken» und dabei nur Graustufen zu verwenden. Nun werden die gelben Stellen einfach grau; was vielleicht etwas weniger schlimm aussieht. Den Tipp hierzu gabs gestern hier.

Mit IrfanView den «Gilb» verjagen

Oder Sie greifen zu IrfanView, das überraschend gut darin ist, Farben zu ersetzen. Zum Beispiel die gelblichen Töne durch Weiss.

Wichtig: Arbeiten Sie nicht mit den gescannten Originaldateien. Kopieren Sie diese besser in einen separaten Ordner und benutzen Sie für die nachfolgenden Tests und Batch-Konvertierungen stets diese Arbeitskopien. So könnten Sie immer noch auf die Originale zurückgreifen, falls etwas schiefgeht. Denn allfällige, per OCR hinzugefügte Textinhalte gehen verloren; die PDFs werden zu Bildern, in denen Sie keine Texte markieren können.

Vorbereitung: Zunächst brauchen Sie zwei Informationen: erstens den RGB-Code der wichtigsten zu ersetzenden Farbe, zweitens die Toleranz. Letztere bestimmt, wie stark die Farbe von der gesetzten Farbe abweichen darf, damit sie ebenfalls ersetzt wird.

Hierfür öffnen Sie IrfanView und gehen Sie darin zu Datei/Öffnen. Greifen Sie zu Alle Dateien und schnappen Sie sich eins der betroffenen PDFs. Falls eine Fehlermeldung erscheint, weil GhostScript nicht vorhanden ist, gehen Sie kurz zu Optionen/Einstellungen/PlugIns. Klicken Sie unter «Andere PlugIns» auf PDF-Optionen und aktivieren Sie «Use (new) PDF.DLL for PDF loading». Übernehmen Sie die Einstellung in beiden Fenstern mit OK. Versuchen Sie erneut, eine PDF-Datei zu öffnen.

Jetzt gehts zu Bild/Farbe ersetzen. Klicken Sie direkt im PDF auf eine Stelle, welche die typische Verfärbung zeigt (hier kein Klick auf Choose). Im Feld «Replace source color» erscheint die Farbe. Darunter gehts beim Feld «with new color» zu Choose. Schnappen Sie sich hier die Farbe Weiss (RGB: 255,255,255).

Standardmässig steht der «Tolerance value» auf null. Tippen Sie dort probehalber einen Wert von 20 ein und klicken Sie auf Apply to current image. Solange Sie die Datei nicht speichern, lässt sich alles rückgängig machen. Im folgenden Beispiel sehen sie, dass dies noch nicht reicht.