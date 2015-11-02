Ist die Datei zu gross für E-Mail?

In Zeiten der Terabyte-Festplatten denkt kaum mehr jemand daran, wie viel Platz eine Datei oder ein Ordner benötigt. Meist ist ja Speicherplatz in Hülle und Fülle vorhanden. Sobalds aber ans Verschicken von Dateien geht, bekommt man schnell einmal ein paar Grössenlimiten zu spüren.

Einige Provider beschränken die maximale Grösse einer Mail auf 5 oder 10 Megabytes. Sogar Google Mail, das eine fast endlose Postfachgrösse bietet, beschränkt die maximale Grösse von Anhängen auf 25 Megabytes. Sollten Sie nun einem Postfach mit einer 10-MB-Limite trotzdem eine grössere Mail unterjubeln wollen, bekommen Sie sofort die Quittung dafür präsentiert:

Diese Tipps helfen

Anhang war doch gar nicht so gross! Eigentlich wollten Sie sich an die 10-MB-Grenze des Empfängerkontos halten. Sie sind sicher, dass die Anhänge nicht grösser waren als insgesamt 8 MB. Trotzdem haben Sie eine Unzustellbarkeitsnachricht à la «Message size exceeds fixed limit» erhalten.

Da haben Sie die Rechnung ohne die MIME-Mailkodierung gemacht. Solange die Files auf Ihrer Festplatte sind, mögen sie vielleicht tatsächlich nur 8 MB «wiegen». Aber um die Dateien für eine E-Mail zu verpacken, muss das Mailprogramm sie mit einem MIME-Standard kodieren. Das bedeutet, die Daten (auch die Bilder) werden umkodiert. Der Zuwachs der Gesamtgrösse beträgt in der Regel ungefähr ein Drittel, siehe auch diesen Kummerkastenartikel. Häufig hilft auch Zippen nicht viel.

Direkt aus der Cloud verschicken

Am besten versenden Sie Anhänge von mehr als 5 Megabytes generell nicht per E-Mail; es sei denn, Sie wüssten sicher, dass das Postfach des Empfängers das aushält. Die bessere Alternative: Stellen Sie die Datei auf einen Cloudspeicher wie Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive. Dort können Sie sie freigeben und dem Empfänger schlicht den Link schicken. So kann er auch entscheiden, auf welchem seiner Endgeräte er die – allenfalls grosse – Datei herunterladen will. Erstellen Sie am besten einen separaten Ordner für die freizugebenden Dateien. So gibt es kein Durcheinander mit allfälligen privat zu bleibenden Files. Verschieben oder kopieren Sie die Datei dort hinein.

Bei Google Drive klicken Sie die Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Freigeben. Sie könnten hier natürlich einen anderen Google-User angeben und dessen Rechte an der Datei festlegen: Darf er nur gucken oder darf er die Datei auch bearbeiten oder löschen? In den meisten Fällen empfiehlt sich Link zum Freigeben abrufen. Kopieren Sie diesen und übermitteln Sie den Link an den Empfänger.