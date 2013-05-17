iTunes: Alben zusammenlegen

Leider gibt es keine einzelne todsichere Methode, um diese Songs zusammenzufassen, ohne zu sehr in die Metadaten der Alben einzugreifen. Diese Metadaten speichern den Interpreten, den Namen des Albums und dergleichen mehr. Aber wir können uns an das Thema herantasten.

Alben zu Compilations zusammenfassen

Der einfachste Fall sieht so aus: Aktivieren Sie alle Cover desselben Albums. Klicken Sie die Markierung mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl «Informationen». Unter Umständen werden Sie gefragt, ob Sie wirklich die Informationen für mehrere Titel gleichzeitig bearbeiten wollen. Sie wollen.

Rufen Sie im folgenden Informationsfenster den Bereich «Optionen» auf (1):