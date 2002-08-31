Tipps & Tricks
Junk-E-Mails im Outlook automatisch löschen
Sie können Junk-E-Mails, ebenso wie andere E-Mails, automatisch löschen, indem Sie mit dem Regel-Assistenten eine Regel dafür erstellen.
Gehen Sie dazu folgendermassen vor:
1. Wählen Sie im Outlook im Menü "Extras" den Menüpunkt "Regel-Assistent"
2. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche "Neu..."
3. Markieren Sie in dem sich nun öffnenden Fenster den Eintrag "Neue Nachrichten bestimmter Personen verschieben"; klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"
4. In der Liste, die nun erscheint, haken Sie die Bedingung "die Junk-E-Mail ist ..." an ; klicken Sie auf "Weiter"
5. Haken Sie in der folgenden Liste "diese endgültig löschen" an ; klicken Sie auf "Weiter" (Hinweis: Wenn Sie lediglich "diese löschen" anwählen, werden die Mails in den Ordner "Gelöschte Objekte" verschoben, aber noch nicht endgültig gelöscht.)
6. Im nächsten Fenster können Sie Ausnahmen auswählen, wenn Sie das wollen; klicken Sie auf "Weiter"
7. Im nächsten Fenster werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihre Regel einzugeben. Zudem können Sie hier die Regel aktivieren und auch auswählen, ob Sie die Regel auf bereits im Ordner "Posteingang" vorhandene Mails anwenden wollen.
8. Klicken Sie auf "Fertig stellen". Nun ist Ihre Regel aktiv. Alle Junk-E-Mails werden sofort gelöscht.
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