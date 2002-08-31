Junk-E-Mails im Outlook automatisch löschen

Sie können Junk-E-Mails, ebenso wie andere E-Mails, automatisch löschen, indem Sie mit dem Regel-Assistenten eine Regel dafür erstellen.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

1. Wählen Sie im Outlook im Menü "Extras" den Menüpunkt "Regel-Assistent"

2. Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche "Neu..."

3. Markieren Sie in dem sich nun öffnenden Fenster den Eintrag "Neue Nachrichten bestimmter Personen verschieben"; klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"