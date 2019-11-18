Kabelloses Laden: Vorteile, Nachteile, Technik, Mythen

Ein Qi-Lader kann in allerlei Bauformen stecken: in einer flachen Matte, in einer Art Ladeschale, in einem flachen runden oder viereckigen Pad oder in einer aufstellbaren Halterung wie dem Charger von Samsung. Es gibt auch bereits Radiowecker mit Qi, auf die man das Handy über Nacht legen kann. Theoretisch lässt sich diese Technik in alles Mögliche einbauen, was gross und flach genug ist, Platz für ein Handy oder eine Smartwatch zu bieten. Bei Ikea finden Sie nebst Ladepads im Korkdesign auch die beiden Arbeitsleuchten Riggad und Hektar mit integrierter Qi-Ladevorrichtung im Lampenfuss, Bild 4. Es wird zudem daran gearbeitet, Pads zu entwickeln, auf die man mehrere Geräte legen kann.

Die Vorteile

Mit Qi könnte man sich das friemelige Einstöpseln fürs Aufladen des Smartphones ersparen. Man legt einfach das Smartphone auf die am Strom angeschlossene Ladevorrichtung – und fertig. Ein Ladepad sieht eleganter aus als ein herumbaumelndes Kabel. Schön ist auch, dass Qi bei allen Herstellern Qi ist – zumindest theoretisch. Der Ketzerei zum Trotz können Sie ein Qi-kompatibles Apple iPhone an einem Samsung-Qi-Ladegerät aufladen. Aufgrund des Verzichts auf Öffnungen für Buchsen ist es auch hygienisch, denn eine Qi-Ladefläche lässt sich mit einem feuchten Tuch abwischen und es kommt auch kein Staub ins Gerät. Jene, die sich vor Datenspionage beim Laden an unbekannten USB-Ladestationen fürchten, können Qi dennoch verwenden. Über diesen Weg herrscht kaum Spionageoder Schädlingsgefahr.

Die Nachteile

Zu den Schattenseiten gehört der Wirkungsgrad. Jede induktive Ladetechnik weist einen geringeren Wirkungsgrad auf als eine mit Kabel. Das heisst: Um einen Akku voll aufzuladen, wird mehr Strom verbraucht. Ausserdem dauert das Aufladen über Qi deutlich länger und heizt das Gerät tendenziell auch ein wenig mehr auf, besonders wenn es nicht optimal auf der Ladematte liegt. Insofern eignet sich Qi jedoch gut fürs Laden über Nacht, denn hier spielt es keine grosse Rolle, ob das Laden eine Stunde oder vier dauert.

Ein offensichtlicher Nachteil ist das blockierte Telefon: Während das Gerät auf der Ladematte liegt, können Sie zwar beispielsweise Videos schauen, aber Sie werden damit kaum telefonieren wollen, mal von der Nutzung eines Freisprechmodus abgesehen oder wenn Sie es fürs Gespräch ab der Matte nehmen und danach wieder drauflegen.

Qi funktioniert leider nicht immer so gut. Die Autorin fühlte sich beim Antesten ihres Nokia 8 Sirocco mit verschiedenen Qi-Ladegeräten sehr an die nervigen Macken des Palm Pre bzw. des Touchstones von damals erinnert: Beim Drauflegen eines Smartphones auf ein flach liegendes Qi-Ladepad muss man häufig etwas «zirkeln», bis sich Ladepad und Telefon auch elektrisch «finden». Wenn Sie nach dem Drauflegen zu voreilig davontraben, werden Sie Stunden später oft weiterhin einen leeren Akku vorfinden. Nach ein bis zwei Tagen wird man den Dreh meistens raushaben, wie die Geräte am besten aneinander auszurichten sind. Besser aber, Sie finden ein Qi-Ladegerät, das von Anfang an mit Ihrem Smartphone harmoniert, (siehe dazu die nachfolgenden «Tipps für den Kauf»).

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