Kamera richtig wählen

Allerdings wachsen nicht alle Bereiche. Vor allem hochwertige Modelle und spezielle Segmente wie digitale Sofortbildkameras, Action-Cams, 360-Grad-Kameras sowie Drohnen verzeichnen Zuwächse, Bild 1. Manche Beobachter wie die Webseite Photoscala sprechen trotzdem bereits von einem neuen «Kompaktkamera-Boom». So sei die Zahl der ausgelieferten Kameras mit fest eingebautem Objektiv zwischen Januar 2024 und Januar 2025 um rund 11,3 Prozent gestiegen. Weniger gut sieht es jedoch bei den einfacheren und günstigeren Modellen aus, die von den Smartphones weitgehend verdrängt wurden.

Gründe für Digitalkameras

Auch heute gibt es viele triftige Gründe, sich für eine Digitalkamera zu entscheiden. So haben diese in der Regel wegen ihrer meist grösseren Sensoren eine bessere Bildqualität als Smartphones. Daher rauschen ihre Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen weniger. Ausserdem sind echte Kameras flexibler, weil viele Modelle unterschiedliche Objektive für etwa Weitwinkelaufnahmen, Porträts mit unscharfem Hintergrund oder extreme Teleaufnahmen unterstützen. Letztere sind bei vielen Smartphones und billigen Knipsen nur mit einem sogenannten digitalen Zoom möglich. Dabei schneidet die Kamera einfach nur einen Teil des Bildes ab, was zu einer «Ver­grösserung» des gewünschten Objekts führt, allerdings auf Kosten der Bildqualität.

Ferner bieten Digitalkameras eine grössere Bandbreite an manuellen Einstellungsmöglichkeiten, entweder auf dem Display oder über echte physische Knöpfe, Bild 2. Damit lassen sich Belichtung und andere Faktoren bis ins Detail bestimmen.