26. Aug 2021
Lesedauer 2 Min.
Web-Tool
Kartenausschnitte generieren und einbinden – so gehts
Mit dem kostenlosen Webdienst KartenGenerator lassen sich auf der ganzen Welt Kartenausschnitte generieren und dann mittels Code auf der eigenen Website einbinden.
Wenn Ihr Büro etwas versteckt ist – oder das Restaurant, welches Sie für eine Einladung ausgesucht haben, in einer versteckten Seitengasse steht – kann zugegebenermassen meistens Google Maps helfen. Allerdings gibts ja noch das Projekt OpenStreetMap. Auf dessen Basis kreiert der kostenlose Webdienst Kartengenerator.com kleine Kartenausschnitte mit einem Pfeil auf den richtigen Ort und eine Ein- und Auszoom-Funktion.
Das Beste: Oben wird gleich noch der HTML-Code zur Einbettung auf einer Website angezeigt. Und so gehts:
- Surfen Sie auf kartengenerator.com
- Denken Sie sich einen Namen für den Kartenausschnitt aus und geben Sie diesen unter Name ein
- Geben Sie gleich darunter die entsprechende Adresse ein
- Legen Sie mittels Auswahl im Drop-Down-Menü fest, wie viele Kilometer um den fraglichen Punkt herum auf dem Kartenausschnitt zu sehen sein sollen (1, 5 oder 20)
- Drücken Sie auf Karte erstellen – nun können Sie den Ausschnitt sehen und den Code in die Zwischenablage kopieren.
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