Kartenausschnitte generieren und einbinden – so gehts

Wenn Ihr Büro etwas versteckt ist – oder das Restaurant, welches Sie für eine Einladung ausgesucht haben, in einer versteckten Seitengasse steht – kann zugegebenermassen meistens Google Maps helfen. Allerdings gibts ja noch das Projekt OpenStreetMap. Auf dessen Basis kreiert der kostenlose Webdienst Kartengenerator.com kleine Kartenausschnitte mit einem Pfeil auf den richtigen Ort und eine Ein- und Auszoom-Funktion.

Das Beste: Oben wird gleich noch der HTML-Code zur Einbettung auf einer Website angezeigt. Und so gehts: