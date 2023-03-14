Kaufberatung für All-in-One- und Mini-PCs

Kleiner Formfaktor, dafür gross in Form: Heutige Kleinst-Computer, deren gesamte Elektronik in einen Schuhkarton oder in eine Pizzaschachtel passt, sind immer eine sinnvolle Option, wenn es im Arbeitszimmer eng ist. Warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Denn aufgrund immer kleinerer Komponenten überraschen aktuelle All-in-One-Computer und Zwergen-PCs mit einer mehr als ordentlichen Leistung, aktueller Ausstattung und einer akkuraten Anzahl Anschlüsse. Dazu nur ein Beispiel: Unser Testsieger Acer Nitro N50-640 ist ein rassiger Micro-Gaming-Tower mit aktueller CPU, Spielegrafikkarte, 2 TB SSD-Speicher und insgesamt 8 USB-Ports (siehe Tabelle Mini-PCs).

Mobiltechnik ist angesagt

Ähnlich wie bei modernen Smartphones verbauen Hersteller in diesen beiden PC-Kategorien kompakte Hauptplatinen, allerdings mit Notebook-Technologie. Auf den Mainboards sitzt die gesamte Elektronik. Dazu gehören Komponenten wie der Chipsatz, Prozessor und Grafik, wobei diese meist Teil des Prozessors ist. Selbst die vielen Buchsen (USB, HDMI, DisplayPort etc.) finden auf den kleinen Platinen Platz.

Das Testfeld

In dieser Kaufberatung treten insgesamt sieben aktuelle PCs an, drei Mini-Rechner und vier All-in-One-PCs. Der gemeinsame Nenner: Alle vier All-in-Ones sind mit einer Bilddiagonale von 27 Zoll (68,58 cm) ausgestattet. In jeder der beiden Kategorien sind ausserdem sowohl Einstiegsgeräte als auch Modelle der gehobenen Mittelklasse vertreten.

Der Asus-Zen-All-in-One sowie der HP AIO sind mit dem aktuellen Windows 11 in der Professional-Variante ausgestattet, die übrigen Geräte kommen mit Windows 11 Home.

Der PCtipp hat die sieben Computer bezüglich Leistung, Ausstattung und Ergonomie miteinander verglichen. Alle Details finden Sie dazu in den Übersichtstabellen unter «Fazit und Testübersicht». Die beiden Testsieger besprechen wir zudem in separaten Boxen unter «Mini-PCs» und «All-in-One-Rechner».