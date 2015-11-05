KeePass-Datei in der Cloud: Sicher geht das

KeePass ist die wohl beliebteste Passwortverwaltung der Welt. Sie läuft nicht nur unter Windows, sondern auch unter Linux. Zudem gibt es auch für andere (teils mobile) Betriebssysteme eine KeePass-Version, mit der Sie Ihre Passwörter verwalten können.

Wer nebst der Datenbank-Datei auch Ihr KeePass-Passwort in die Finger bekommt, der hat aber leider Zugriff auf Ihr gesamtes mit KeePass verwaltetes Onlineleben. Darum ist es nicht unbedingt ratsam, die KeePass-Datenbank auf Google Drive, OneDrive oder Dropbox zu stellen. Und doch wäre es halt sehr bequem, denn so könnten Sie die Passwortdatenbank zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren.

Es gibt aber eine Lösung, die wir für halbwegs sicher halten.

Erstellen Sie für Ihre KeePass-Datenbank nicht nur ein Master-Passwort, sondern auch eine Schlüsseldatei. Das ist eine kleine Textdatei, die Sie der KeePass-App jeweils nebst dem Passwort «zeigen» müssen, damit die Passwortdatenbank geöffnet wird.