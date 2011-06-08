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Gaby Salvisberg
8. Jun 2011
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

KeePass in Deutsch

Problem: Ich habe KeePass installiert, aber bei mir sind alle Menüs in Englisch. Wie kann ich die Sprache auf Deutsch umschalten? Und wie stehts um eine deutschsprachige Hilfe?
PcTipp
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© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Gleich vorneweg: Die ausführliche Hilfe für dieses praktische Passwortverwaltungsprogramm gibts leider nur in Englisch. Aber die Programmoberfläche selbst lässt sich mit einer zusätzlichen Sprachdatei umschalten. Je nachdem, ob Sie die installierbare oder die portable Version verwenden, gehen Sie leicht unterschiedlich vor. Beide Versionen und die Sprachdatei finden Sie im PCtipp-Download.

Installierbare Version: Laden Sie KeePass herunter, wobei Sie eine Datei z.B. mit Namen «KeePass-2.14-Setup.exe» erhalten. Doppelklicken Sie die Datei, um die Installation zu starten. Nach der Installation (die in Deutsch erfolgen kann) öffnen Sie das Menü View/Change Language. Klicken Sie auf Get more languages, dann öffnet sich die Downloadseite. Scrollen Sie zu German und wählen dort den Link hinter dem Diskettensymbol «2.X». Speichern Sie die Datei, die z.B. «German-2.15.zip» heisst.

Diese öffnen Sie jetzt per Doppelklick und entdecken darin die Datei «German.lngx». Daneben öffnen Sie ein weiteres Windows-Explorer-Fenster und navigieren via Arbeitsplatz bzw. Computer zu «C:\Programme\KeePass Password Safe 2». Ziehen Sie jetzt einfach die Datei German.lngx per Maus in den Ordner «C:\Programme\KeePass Password Safe 2». Bestätigen Sie allfällige Rückfragen vom System. Starten Sie KeePass und wählen Sie die Sprache German via View/Change Language aus. Lassen Sie KeePass neu starten, dann haben Sie die deutschsprachige Oberfläche.

Portable Version: Laden Sie «KeePass - Portable» herunter; es trifft zunächst als Zip-Datei ein. Klicken Sie nach dem Download mit Rechts drauf und wählen Sie im Kontextmenü etwas wie «Alle extrahieren» oder «Entpacken in KeePass-2.13». Die Datei wird in einen neuen Ordner mit Namen wie «KeePass-2.13» entzippt. Öffnen Sie diesen Ordner und lassen Sie das Fenster stehen.

Laden Sie die Sprachdatei herunter und öffnen Sie sie. Ziehen Sie daraus die Datei German.lngx direkt in den KeePass-Ordner (KeePass-2.13). Starten Sie KeePass und öffnen das Menü View/Change Language. Klicken Sie dort German an und lassen Sie KeePass neu starten. Jetzt ists in Deutsch. (PCtipp-Forum)

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