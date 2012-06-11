Kein Rautenzeichen in Word 2010

Lösung: Normalerweise bewirkt ein gleichzeitiges Drücken von Ctrl+Alt ähnliches wie die AltGr-Taste. Ctrl+Alt+2 ergibt somit ein @-Zeichen, genau wie AltGr+2. So müsste auf Schweizer Tastaturen auch die Tastenkombination Ctrl+Alt+3 eigentlich dasselbe tun wie AltGr+3, nämlich ein #-Zeichen ausgeben. Das klappt aber in Word nicht, weil in diesem Programm die Tastenkombination Alt+Ctrl+3 anders belegt ist: Ein/Ausschalten des Schriftstils «tiefgestellt».

Gehen Sie zu Datei/Optionen/Menüband anpassen und klicken bei «Tastenkombinationen» auf Anpassen. Wählen Sie links im Kategorien-Feld die «Start Registerkarte» und scrollen Sie rechts im Befehle-Feld zu «Tiefgestellt». Klicken Sie drauf, dann sehen Sie die Zuordnung. Klicken Sie sie an und eliminieren Sie sie durch einen Klick auf Entfernen.

Wenn Sie mögen, setzen Sie hierfür eine andere Tastenkombination. Klicken Sie rechts ins Feld «Neue Tastenkombination» und drücken Sie jene, die Sie in Zukunft für «Tiefgestellt» verwenden wollen. Achten Sie aber unbedingt auf den Vermerk «Derzeit zugewiesen an». Verwenden Sie am besten nur eine Tastenkombination, die noch keiner anderen Funktion zugeordnet ist. (PCtipp-Forum)