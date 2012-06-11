Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
11. Jun 2012
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Kein Rautenzeichen in Word 2010

Problem: Ich benötige in Word öfter das Rautenzeichen (#). Mit Ctrl+Alt+3 klappt es aber nur in anderen Anwendungen, wie z.B. im Browser oder im Notepad-Editor. Ich habe auch schon die Tastaturlayouts «Deutsch (Schweiz)» und «Französisch (Schweiz)» probiert - das Zeichen erscheint bei keinem. An der Schriftart liegts auch nicht. Wer kann mir helfen?
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Normalerweise bewirkt ein gleichzeitiges Drücken von Ctrl+Alt ähnliches wie die AltGr-Taste. Ctrl+Alt+2 ergibt somit ein @-Zeichen, genau wie AltGr+2. So müsste auf Schweizer Tastaturen auch die Tastenkombination Ctrl+Alt+3 eigentlich dasselbe tun wie AltGr+3, nämlich ein #-Zeichen ausgeben. Das klappt aber in Word nicht, weil in diesem Programm die Tastenkombination Alt+Ctrl+3 anders belegt ist: Ein/Ausschalten des Schriftstils «tiefgestellt».

Gehen Sie zu Datei/Optionen/Menüband anpassen und klicken bei «Tastenkombinationen» auf Anpassen. Wählen Sie links im Kategorien-Feld die «Start Registerkarte» und scrollen Sie rechts im Befehle-Feld zu «Tiefgestellt». Klicken Sie drauf, dann sehen Sie die Zuordnung. Klicken Sie sie an und eliminieren Sie sie durch einen Klick auf Entfernen.

Wenn Sie mögen, setzen Sie hierfür eine andere Tastenkombination. Klicken Sie rechts ins Feld «Neue Tastenkombination» und drücken Sie jene, die Sie in Zukunft für «Tiefgestellt» verwenden wollen. Achten Sie aber unbedingt auf den Vermerk «Derzeit zugewiesen an». Verwenden Sie am besten nur eine Tastenkombination, die noch keiner anderen Funktion zugeordnet ist. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Office Betriebssysteme Browser Kummerkasten Software Internet & Sicherheit Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare