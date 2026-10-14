Finance
KI hilft beim Sparen, Anlegen und der Finanzverwaltung
Neon (Zürich)
Die Firma: Neon bietet Endanwendern ein vollwertiges Schweizer Girokonto ohne Grundgebühren, inklusive einer Mastercard für weltweit kostenlose Zahlungen. Das Unternehmen verzichtet bewusst auf ein eigenes Filialnetz und reicht die Kostenvorteile direkt in Form von günstigen Konditionen an seine Kunden weiter.
Die Innovation: Das KI-gestützte «Financial Health Mapping» analysiert das Kaufverhalten des Nutzers in Echtzeit und visualisiert zukünftige Budgetentwicklungen. Endanwender erhalten automatisierte, massgeschneiderte Prognosen darüber, wie sich fixe Abonnements, wiederkehrende Rechnungen und variable Ausgaben auf ihr Erspartes auswirken. Die künstliche Intelligenz warnt proaktiv vor finanziellen Engpässen am Monatsende und schlägt konkrete Sparpotenziale vor.
Website: neon-free.ch
Yuh (Gland VD)
Die Firma: Yuh wurde als Joint Venture von PostFinance und Swissquote entwickelt und richtet sich an Endanwender, die ihre Finanzen autonom und ohne bürokratischen Aufwand verwalten möchten. Die Plattform kombiniert ein kostenloses Multiwährungskonto mit intuitiven Werkzeugen für den Vermögensaufbau.
Die Innovation: Durch «Fractional AI-Investing» können Privatanleger bereits ab kleinen Beträgen von einem breit diversifizierten Portfolio profitieren. Die App erlaubt es Endanwendern, Bruchteile von (teuren) Einzelaktien oder ETFs zu erwerben, während eine integrierte KI Markttrends filtert und das Risiko-Rendite-Profil optimiert. Nutzer können personalisierte Sparpläne einrichten, die automatisch an ihre individuellen finanziellen Ziele angepasst werden.
Website: yuh.ch
Abacus Research (Wiitenbach SG)
Die Firma: Abacus entwickelt Business-Software und ERP-Lösungen für Schweizer Unternehmen und anspruchsvolle Privatanwender. Über cloudbasierte Schnittstellen und mobile Applikationen wird der Datenaustausch zwischen Firmen, Treuhändern und Endanwendern nahtlos organisiert.
Die Innovation: Die Integration der KI-gestützten Belegverarbeitung AbaScan hat das Potenzial, das persönliche Dokumentenmanagement zu revolutionieren. Endanwender fotografieren Belege, Quittungen oder Rechnungen einfach mit dem Smartphone, woraufhin die künstliche Intelligenz alle relevanten Daten wie Betrag, Mehrwertsteuer und IBAN automatisch extrahiert. Die Dokumente werden revisionssicher in der Schweizer Cloud abgelegt und direkt für die Steuererklärung oder die Spesenabrechnung vorbereitet.
Website: abacus.ch
Alpian (Genf)
Die Firma: Alpian kombiniert die technologische Flexibilität einer mobilen App mit der Stabilität und dem Service einer klassischen Schweizer Privatbank. Das regulierte Institut bietet Endanwendern transparente Anlagekonzepte, faire Wechselkurse und eine voll integrierte Vermögensverwaltung.
Die Innovation: Das «Hybrid AI-Wealth Management Advice» führt künstliche Intelligenz und menschliche Expertise für den Endanwender zusammen. Während die KI kontinuierlich die globalen Märkte scannt, Portfoliorisiken berechnet und Anlagestrategien entwirft, stehen Schweizer Berater per Video-Call bereit, um die Vorschläge zu validieren.
Website: alpian.com
Swiss Bankers (Grosshöchstetten BE)
Die Firma: Swiss Bankers ist bekannt für kundenorientierte Prepaid-Kreditkarten, digitale Reisezahlungsmittel und weltweite Geldtransferdienste. Endanwender nutzen die Produkte als sichere Alternative zu Bargeld oder klassischen Kreditkarten, um die volle Kontrolle über ihre Ausgaben zu behalten. Das Unternehmen setzt auf höchste Sicherheitsstandards und bietet umfassenden Schutz bei Kartenverlust oder unbefugten Zugriffen.
Die Innovation: Eine hoch entwickelte Geldtransferfunktion in der App ermöglicht es Endanwendern, Geldbeträge in Echtzeit auf Mastercard-Karten im Ausland zu senden. Der Nutzer profitiert von transparenten Wechselkursen und einer sofortigen Gutschrift beim Empfänger, ohne die typischen Wartezeiten klassischer Banküberweisungen in Kauf nehmen zu müssen.
Website: swissbankers.ch
Opacc (Rothenburg LU)
Die Firma: Opacc bietet Enterprise-Software-Lösungen (ERP, CRM und E-Commerce) für den Schweizer Mittelstand und anspruchsvolle KMU an. Opacc zeichnet sich durch seine technologische Unabhängigkeit aus und garantiert seinen Kunden eine lückenlose, lebenslange Update-Fähigkeit der installierten Software.
Die Innovation: Über Opaccs «ERP Mobile Web»-App haben Kleinunternehmer und Endanwender direkten Zugriff auf KI-Integrationsdienstleistungen für ihre täglichen Finanzen. Die künstliche Intelligenz liest eingehende Rechnungen und Zahlungsdaten vollautomatisch ein, gleicht diese ab und berechnet selbstständig präzise Liquiditätsprognosen. Auf dem Smartphone-Bildschirm sieht der Nutzer sofort, wann Engpässe drohen oder Rechnungen fällig werden.
Website: opacc.ch
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