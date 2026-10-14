KI hilft beim Sparen, Anlegen und der Finanzverwaltung

Neon (Zürich)

Die Firma: Neon bietet Endanwendern ein vollwertiges Schweizer Girokonto ohne Grundgebühren, inklusive einer Mastercard für weltweit kostenlose Zahlungen. Das Unternehmen verzichtet bewusst auf ein eigenes Filialnetz und reicht die Kostenvorteile direkt in Form von günstigen Konditionen an seine Kunden weiter.

Die Innovation: Das KI-gestützte «Financial Health Mapping» analysiert das Kaufverhalten des Nutzers in Echtzeit und visualisiert zukünftige Budgetentwicklungen. Endanwender erhalten automatisierte, massgeschneiderte Prognosen darüber, wie sich fixe Abonnements, wiederkehrende Rechnungen und variable Ausgaben auf ihr Erspartes auswirken. Die künstliche Intelligenz warnt proaktiv vor finanziellen Engpässen am Monatsende und schlägt konkrete Sparpotenziale vor.

Website: neon-free.ch