Kontakte aus Outlook in eine Word-Liste übernehmen

Dass Sie mit Outlook-Adressen auch Serienbriefe oder Adressetiketten in Word erstellen können, haben Sie bei uns schon verschiedentlich gelesen, siehe hierzu auch den letzten Absatz «Weitere Tipps» auf der letzten Seite. Aber was, wenn man anhand der Outlook-Adressen einfach nur eine Adressliste erzeugen will? Das ist zwar keine Hexerei, aber dennoch nicht gerade selbsterklärend. Darum zeigen wir hier, wie das geht.

Hinweise: Die für unsere Screenshots verwendeten Adressen sind zufällig erzeugte Beispieladressen aus dem Fake-Name-Generator. Die folgenden Tipps zeigen wir an Office 365 unter Windows 11, sie dürften so ähnlich aber auch in anderen Versionen funktionieren.

Auf gehts: Auswahl der Adressquelle

Man nehme eine Kontaktliste in Outlook. Wir haben die Daten aus dem Fake-Name-Generator in ein separates Adressbuch Testkontakte importiert.

Wichtig: Falls Sie ebenfalls ein separates Adressbuch benutzen, öffnen Sie in Outlook Kontakte (Personen), klicken Sie mit rechts auf das zu benutzende Adressbuch, besuchen Sie die Eigenschaften und aktivieren Sie im Reiter Outlook-Adressbuch das Kästchen bei Diesen Ordner als E-Mail-Adressbuch anzeigen, sonst wird Word diese Adressen später nicht finden.