Kopf- und Fusszeilen nicht drucken

Eine solche Einstellung können sie nicht vornehmen. Haben Sie Kopf- und Fusszeilen definiert, dann werden diese auch gedruckt (sie können nur auf der ersten Seite eines Dokumentes ausgeblendet werden, falls diese ein Titelblatt ist). Für den Druck auf Papier und als PDF können Sie z.B. zwei verschiedene Vorlagen erstellen, einmal mit Kopf- und Fusszeilen und einmal ohne. Erstellen Sie das Word-Dokument auf der Grundlage einer der Vorlagen, dann kopieren Sie den Text in ein zweites Dokument, das auf Grundlage der zweiten Vorlage erstellt wurde. Nun haben Sie ein Dokument, das zum Ausdrucken auf Papier, und zweites, das zum Drucken als PDF geeignet ist.