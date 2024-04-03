Kopfhörer-Guide

Noch immer haben kabelgebundene Kopf­hörer mit 3,5-Millimeter-Klinkenstecker den Ruf, bessere Audioqualität zu liefern. Zumindest bei Smartphones oder Tablets ist das nicht der Fall. Auf diesen Geräten ist Musik in digitaler Form vorhanden. Um diese auf Kopfhörern mit Klinkenanschluss wiederzugeben, muss das digitale Signal in ein analoges umgewandelt werden – was einen Qualitätsverlust bedeutet. Bei einem kabelgebundenen Kopfhörer ist ein USB-C-Anschluss also die bessere Wahl, wenn Sie ihn mit Ihrem Smartphone verbinden möchten, Bild 2, – ausser Ihr Smartphone hat einen sehr guten Digital/Analog-Wandler (DAC).

Was ist Active Noise Cancellation?

Diese Bezeichnung finden Sie heutzutage auf fast allen Verpackungen, meist abgekürzt als «ANC». Dank ausgeklügelter Technologie werden mittels aktiver Geräuschunterdrückung unerwünschte Umgebungsgeräusche reduziert. Die aktive Geräuschunterdrückung sorgt also für ein ruhigeres Hörerlebnis, erhöht bei kabellosen Kopfhörern aber auch den Akkuverbrauch.

Kabellose Kopfhörer

Welche Bluetooth-Version?

Seit dem Smartphone-Boom hören immer mehr Menschen Musik über kabellose Kopfhörer. Bei diesen gibt es einiges zusätzlich zu beachten.

Ein kabelloser Kopfhörer verbindet sich via Bluetooth mit Ihrem Abspielgerät. Dabei kann die Bluetooth-Version unter anderem darüber entscheiden, wie stabil die Verbindung zwischen Kopfhörer und Abspielgerät ist. Und genau hier sparen Hersteller von billigen Kopfhörern gerne, indem sie einen älteren Blue­tooth-Standard verbauen. Die aktuelle Version ist 5.3. Achten Sie beim Kauf darauf, dass mindestens Blue­tooth 5.2 unterstützt wird.

Was ist ein Codec und wieso ist er so wichtig?

Ein Codec bestimmt, wie die Bluetooth-Übertragung vom Quellgerät zu Ihrem Kopfhörer erfolgt. Er kodiert und dekodiert digitale Audiodaten in ein bestimmtes Format. Je nach Codec kann die Qualität dabei besser oder schlechter sein. Vor allem kabellose Kopfhörer hatten es anfangs schwer, an die Audioqualität einer CD heranzukommen. Inzwischen können erste Kopfhörer dank des modernen Codecs LDAC die Musik beinahe in CD-Qualität wiedergeben. Ein weiterer sehr guter Codec ist aptX HD, der allerdings nicht ganz an LDAC herankommt.

Wichtig: Wenn Sie Musik mit LDAC oder aptX HD hören möchten, müssen Ihr Kopf­hörer sowie Ihr Abspielgerät diesen Codec unterstützen. Bei Android-Smartphones haben viele Flaggschiff-Geräte beide Codecs ab Android 8.0 integriert, während Apples iPhones beide Codecs aktuell nicht unterstützen.

Wireless vs. True Wireless – was ist der Unterschied?

Moderne, kabellose Kopfhörer werden oft als «True Wireless» (abgekürzt TWS) vermarktet. Dies bedeutet, dass sie komplett ohne Kabel auskommen. Der Unterschied zu kabellosen Kopfhörern mit der Bezeichnung «Wireless» steckt im Detail: Auch diese werden kabellos mit dem Smartphone verbunden, haben allerdings ein Kabel, das den linken und rechten Kopfhörer verbindet.

On-Ear- und Over-Ear-Kopfhörer sind also keine True-Wireless-Kopfhörer. Bei In-Ears kommt der Formfaktor mit einer Kabelverbindung zwischen den Ohrhörern fast nur noch bei Sportkopfhörern vor, Bild 3.