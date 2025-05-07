Kostenlose PDF-Tools im Überblick

PDF-Dateien haben gegenüber Word-Dokumenten und anderen Office-Formaten einen grossen Vorteil: Sie sehen überall gleich aus, denn PDF ist genormt. Dadurch eignen sich PDF-Dokumente ideal zur Weitergabe. Wer eine PDF-Datei verschickt, kann sicher sein, dass alle Anwenderinnen und Anwender das gleiche Dokument sehen, ohne Darstellungsfehler durch fehlende Schriftarten, verzerrtes Layout oder inkompatible Programmversionen. Dadurch ist das PDF-Format auch bestens geeignet, um Dokumente zu archivieren.

Ausser vielen Vorteilen hat PDF aber auch einen grossen Nachteil: Die Dateien lassen sich nachträglich nur schwer bearbeiten. Abhilfe versprechen PDF-Editoren. Das sind Programme, die Inhalt und Form von PDF-Dateien im Nachhinein verändern. Sie ermöglichen es unter anderem, Texte zu ändern, Bilder zu verkleinern oder die Seiten eines Dokuments neu anzuordnen. Zudem haben viele dieser Editoren Komprimierungsroutinen, um die Dateigrösse zu verringern.

Adobe hat das PDF-Format vor zwei Jahrzehnten erfunden. Der wohl bekannteste PDF-Editor ist nach wie vor Adobe Acrobat Pro (adobe.com/de/acrobat), die führende PDF-Software. Doch das Programm hat einen stolzen Preis und ist nur im Abonnement erhältlich. Das kostet knapp 24 Franken im Monat. Doch es gibt eine Reihe von kostenlosen Tools, die viele Arbeiten im Zusammenhang mit PDF erledigen können. Dieser Artikel stellt Ihnen die sieben besten vor. Wir zeigen deren Funktionen, die Vor- und Nachteile und verraten, wo Sie die Tools herunterladen.

UPDF

UPDF bietet eine Reihe von Funktionen, die man für die Arbeit mit PDFs benötigt. Sie finden das Tool unter dem Link updf.com. Egal, ob Sie Texte, Links und Bilder in einem PDF-Dokument bearbeiten wollen, die Seiten neu anordnen oder digitale Signaturen hinzufügen, mit UPDF ist das alles kein Problem. Das Programm kann PDFs in eine grosse Zahl von Dateiformaten umwandeln. Dazu zählen DOCX, PPT, Excel, CSV, HTML, XML, Text und sogar Bilder. Die Basisversion der Software ist kostenlos, Bild 1.