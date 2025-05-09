Kreativ auf Knopfdruck

Nicht in jedem von uns schlummert ein Grafiker, ein Layouter oder ein Webdesigner. Und deshalb greifen wir schon seit Jahrzehnten auf jede Vorlage zurück, die uns hilft, diesen Makel zu kaschieren. Dabei handelte es sich früher oft um seelenlose, billige Clip-Arts, aber auch die berüchtigte Funktion WordArt in Microsoft Word beleidigte schon Abermillionen von Augen – Tendenz immer noch steigend.

Das hat sich grundlegend geändert, denn das Internet ist zu einem Füllhorn an kreativem Ausgangsmaterial geworden. Für kostenlose, hochwertige Fotos sorgen Dienste wie unsplash.com oder pixabay.com, für Clip-Arts empfehlen sich Sites wie de.freepik.com. Und wenn es um die schnelle, aber professionelle Erstellung von Postern, Aushängen und Einladungen geht, sollten Sie unbedingt der Webadresse new.express.adobe.com einen Besuch abstatten: Nach einer kostenlosen Registrierung bieten sich hier unzählige Fotos, Schmuckelemente und Vorlagen an, die von professionellen Grafikern geklöppelt wurden und die nur darauf warten, dass sie von Ihnen angepasst werden.

Hinweis: Zu Adobe Express lesen Sie einen ausführlichen Artikel im PCtipp 4/2024, S. 16, oder unter go.pctipp.ch/3329.

Canva für alle Fälle

Kostenlose Anmeldung

Der Dienst Canva spielt allerdings in einer eigenen Liga. Das liegt nicht nur daran, dass für viele gestalterische Funktionen KI zum Einsatz kommt – sondern auch, weil so viele Einsatzgebiete abgedeckt werden: Vom Flyer über die Präsentation und den Videoschnitt bis zur Erstellung von Websites ist für alle etwas dabei. Beim Betrachten der Vorlagen wird schnell klar, dass Canva erfrischend modern daherkommt, während die PowerPoint-Vorlagen von Microsoft im direkten Vergleich nach muffigem Keller riechen.

Canva bietet drei Bezahlstufen. Am unteren Ende wartet der kostenlose Zugang, der lediglich eine Registrierung benötigt. Ihn sollten Sie für die ersten Gehversuche verwenden – und vielleicht reicht er bis ans Ende aller Tage. Rufen Sie dazu die Website canva.com auf und klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche Canva Free holen.

Tipp: Bei der Anmeldung offeriert Ihnen Canva einen kostenlosen Pro-Zugang für 30 Tage. Doch diesen Bonus sollten Sie sich so lange aufheben, bis Sie wirklich ein konkretes Projekt realisieren möchten. In diesem Fall klicken Sie ganz rechts oben auf die Schaltfläche Vielleicht später.

Der «Pro-Plan» kostet ca. 14 Franken monatlich oder ca. 110 Franken jährlich. Damit erhalten Sie erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlagen, unbegrenzte Ordner für die Verwaltung, die Möglichkeit, eigene Schriftarten hochzuladen und vieles mehr. «Canva für Teams» richtet sich hingegen an Arbeitsgruppen und Unternehmen. So lässt sich das Erscheinungsbild einbinden, ausserdem bietet diese Version Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Diese Ausbaustufe kostet rund 280 Franken pro Jahr für fünf Personen.

Suchen und finden

So getan, liefert Canva einen ersten Vorgeschmack über die Möglichkeiten. Klicken Sie sich durch die einzelnen Bereiche, Bild 1 A. Unter Mehr B finden Sie noch deutlich mehr Vorlagen wie Zeitlinien, Buchcover oder Anhänger: Es scheint kein Ende zu nehmen. Einige Bereiche und Vorlagen sind jedoch mit einer Krone C markiert: Sie bleiben der zahlenden Kundschaft vorbehalten.