Kreativ-Tipp: Hübschen Verlauf auf den Desktop zaubern

Speichern Sie die Datei per Speichern unter beispielsweise in Ihrem Bilderordner mit dem Dateityp «Bitmap (*.bmp)». Öffnen Sie im Windows-Explorer Ihren Bilderordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Als Desktop-Hintergrund festlegen. Jetzt müsste der Verlauf bereits erscheinen.

Falls er das etwa unter älteren Windows-Versionen nicht tut, geht es so: Klicken Sie mit Rechts auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wählen Sie Anpassen. Wechseln Sie zu Hintergrund und wählen Sie «Bild». Wählen Sie Ihr Bild aus. Bei «Anpassung auswählen» bzw. in Windows hinter «Wählen Sie ein passendes Bild für Ihren Desktop aus» greifen Sie zu Dehnen. Sie können auch mit Ausfüllen oder Strecken herumprobieren. Spätestens jetzt wird ein Verlauf draus.

Und ungefähr so könnte das aussehen: