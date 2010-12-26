Kreisförmige Beschriftung in Corel DRAW X3

Lösung: Erstellen Sie zuerst den Kreis in der gewünschten Grösse. Klicken Sie nun aufs Textwerkzeug (A). Fahren Sie mit der Maus von aussen her gegen den Kreis, bis der Mauszeiger ein kleines «A» mit einer Wellenlinie erhält. In dem Moment klicken Sie einmal und tippen Ihren Text, der sich jetzt automatisch entlang der Kreislinie bewegt.

Im ersten Moment verläuft die Schrift vielleicht noch in die falsche Richtung bzw. steht im unteren Teil des Kreises auf dem Kopf. Klicken Sie nach dem Schreiben den Auswahlpfeil an (B). Die Symbolleiste zeigt jetzt diverse Möglichkeiten wie z.B. den Abstand vom Kreis (C). Wenn Sie hier den Text je einmal horizontal und einmal vertikal spiegeln (D), sollte die Ausrichtung wieder stimmen. Jetzt können Sie die Schrift auch an ihrem mit «Textbasislinie» beschrifteten Punkt (E) ein Stück aus dem Kreis ziehen, dann verläuft die Schrift aussen herum.

Ganz zum Schluss - falls Sie den Kreis nicht mehr brauchen - klicken Sie direkt auf seinen Rand, stellen sicher, dass nur der Kreis markiert ist, und löschen ihn. Die Texte, die Sie seiner Linie entlang haben fliessen lassen, bleiben erhalten. (PCtipp-Forum)