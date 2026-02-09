Auf Kriegsfuss mit der Smartphone-Tastatur

Das dürfte viele Nutzerinnen und Nutzer betreffen, nicht nur ältere. Es ist nicht allen gegeben, so wieselflink und fehlerfrei auf Smartphone-Displays herumzutippen, wie man es gerne hätte. Und wenn man dann auch noch ein hochkompliziertes Passwort eintippen muss, hilft auch die eingebaute AutoKorrektur nichts.

Variante 1: Smartphone drehen

Drehen Sie das Smartphone vorübergehend in die Horizontale. Damit wird zwar der obere Teil der Displayanzeige verkleinert, aber die Tastatur wird in die Breite gezogen. Damit vergrössern sich die Abstände zwischen den Buchstaben. Das könnte die Treffsicherheit etwa bei einer Passworteingabe erhöhen.

Wie Sie das Rotationsverhalten Ihres Android-Displays einstellen, lesen Sie hier. Auf iPhones geht es laut Apple wie folgt: Auf Geräten ohne Home-Taste wischen Sie von der oberen rechten Ecke nach unten, auf Geräten mit Home-Taste wischen Sie vom unteren Rand nach oben. In beiden Fällen öffnet sich das Kontrollzentrum. Deaktivieren Sie darin die Ausrichtungssperre (ein Schlosssymbol mit im Kreis geführten Pfeil), damit sich die Displayanzeige automatisch dreht, wenn Sie das Gerät in die Horizontale kippen.