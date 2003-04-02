Tipps & Tricks
Ländereinstellungen in Windows bestimmen Zahlenformat in Excel
Das Format mit #.##0,00 ist das deutsche Zahlenformat, das Format #'##0.00 ist das schweizerische Zahlenformat. Excel zeigt diese Formate entsprechend der Ländereinstellungen Ihres Computers an, somit steht also zu vermuten, dass auf Ihrem Computer - unabhängig von dem Schweizer Tastaturlayout - "Deutschland" als Standort angegeben ist.
Ändern Sie einfach die Ländereinstellungen auf "Schweiz", und das Format wird Ihnen korrekt angezeigt.
Gehen Sie dazu folgendermassen vor (in Windows XP):
1. Klicken Sie im "Startmenü" auf "Systemsteuerung"
2. Klicken Sie auf "Regions- und Sprachoptionen"
3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Regionale Einstellungen" die Schweiz als Land aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK".
Nun wird das Format in Excel korrekt angezeigt.
Kommentare