Ländereinstellungen in Windows bestimmen Zahlenformat in Excel

Das Format mit #.##0,00 ist das deutsche Zahlenformat, das Format #'##0.00 ist das schweizerische Zahlenformat. Excel zeigt diese Formate entsprechend der Ländereinstellungen Ihres Computers an, somit steht also zu vermuten, dass auf Ihrem Computer - unabhängig von dem Schweizer Tastaturlayout - "Deutschland" als Standort angegeben ist.

Ändern Sie einfach die Ländereinstellungen auf "Schweiz", und das Format wird Ihnen korrekt angezeigt.

Gehen Sie dazu folgendermassen vor (in Windows XP):

1. Klicken Sie im "Startmenü" auf "Systemsteuerung"

2. Klicken Sie auf "Regions- und Sprachoptionen"

3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Regionale Einstellungen" die Schweiz als Land aus.

4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "OK".

Nun wird das Format in Excel korrekt angezeigt.